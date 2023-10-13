لدعمها إسرائيل.. رواد السوشيال ميديا يطلقون حملة مقاطعة ضد ماكدونالدز

أثار رواد التواصل الاجتماعي حالة من الغضب، بسبب إعلان ماكدونالدز إسرائيل دعمها للجيش الإسرائيلي، وتقديم وجبات مجانية لهم، ليدشن رواد السوشيال ميديا حملة مقاطعة للشركة الأمريكية.

وتتصدر ماكدونالدز محركات البحث على فيسبوك الآن، بعد تداول مستخدميه، صورا للجيش الإسرائيلي مع وجبات ماكدونالدز، كما نشر ماكدونالدز صورا لفعاليات توزيع تلك الوجبات.

مما أثارت هذه الصور غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليبدأوا بعدها في الدعوة لمقاطعة ماكدونالدز ونشر تلك الصور ليراها كل عملائها في مصر.

بينما أيد عدد كبير تلك الحملة، جاءت بعض الآراء المعارضة لها، مبررين اعتراضهم بأن فروع ماكدونالدز في مصر هي ملك لرجل أعمال مصري، وأرباحها تعود إليه، ولكن جاء رد آخرون على تلك المعارضة بأن هناك أرباح عائدة للشركة الأم في أمريكا، وهي أيضا من أول الداعمين لإسرائيل.



وانقسمت التعليقات إلى مؤيدة ومعارضة لتلك الحملة، حيث هاجم البعض ماكدونالدز وطالب بمقاطعتها، بينما الرأي الآخر أشار إلى أن فروع المطعم في مصر ملك رجل أعمال مصري.

واستغلت الفرصة في زيادة أسعار وجبات ماكدنالدز، مما أدي إلى حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، حيث أوضح عملاؤها أن الأسعار قد زادت بشكل مبالغ فيه؛ حيث ارتفع سعر وجبة الشير بوكس، الوجبة الأشهر والمحببة لدي مترددي ماكدونالدز، بنحو 95 جنيها، ليصبح بـ 260 جنيها، وسجل سعر وجبة بيج ماك الوسط 118 جنيها، بينما زاد سعر وجبة بيج ماك كبير، ليسجل 133 جنيها، وسجل سعر سندوتش بيج ماك 87 جنيها، ليثير ذلك غضب عملاء ماكدونالدز.

