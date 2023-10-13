الأرصاد: أجواء خريفية معتدلة على أغلب المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس، اليوم الجمعة، تشهد أجواء خريفية معتدلة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزء من أشعة الشمس، وبالتالي تساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين الـ 29 والـ 30 درجة مئوية، حيث تسود أجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء معتدلة تمامًا على المحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط، أما المحافظات الجنوبية تشهد أجواء حارة خلال فترات النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء لطيفة في الساعات الأولى من الليل، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، لافتة إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة المسيطرة في هذه الأوقات ويجب توخي الحذر عند قيادة السيارات.