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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس سيدة استولت على أموال رواد ماكينات الصرف الآلي في 15 مايو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت جهات التحقيق بـ 15 مايو والتبين بحبس ربة منزل 4 ايام علي ذمة التحقيقات لقيامها بالاستيلاء علي اموال المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلي ، باسلوب المغافلة ، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

 تعود البداية عندما تم ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامها بمزاولتها نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى، عن طريق الإدعاء بمساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم والإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم وإستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى، وضبط بحوزتها (5 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى). وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق .

 

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