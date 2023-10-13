الهند: عودة أكثر من 200 مواطن قادمين من تل أبيب

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 09:50 ص

عاد أكثر من 200 مواطن هندي اليوم الجمعة إلى بلادهم قادمين من تل أبيب، وذلك عقب نحو أسبوع من بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن وزارة الشئون الخارجية الهندية تأكيدها أن نحو 18 ألف مواطن هندي يقيمون في إسرائيل، نسبة قليلة منهم طلاب.. مشيرة إلى أن نحو ثلث هؤلاء المواطنين الذين قاموا بالتسجيل لدى السفارة الهندية على استعداد للعودة إلى بلادهم.

وأضافت الوزارة أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من بين المواطنين الهنود منذ شن حركة حماس هجومها على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.