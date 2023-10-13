نيبال: عودة 254 مواطنا قادمين من إسرائيل

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 09:46 ص

عاد 254 مواطنا نيباليا تم إجلاؤهم من إسرائيل اليوم الجمعة إلى بلادهم على متن طائرة استأجرتها الحكومة، وذلك عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل مؤخرا.

وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن وزير الخارجية النيبالي "نارايان براكاش سعود" رافق المواطنين العائدين من إسرائيل والذين كان في استقبالهم عائلاتهم وأصدقائهم في مطار بالعاصمة "كاتمندو".

وقال سعود إن عشرة طلاب نيباليين لقوا حتفهم جراء الهجوم حيث تعمل الحكومة على إعادة جثثهم، كما أصيب أربعة آخرون في حين لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.. مشيرا إلى أنه تم إعادة أحد المصابين إلى نيبال في حين يتلقى الثلاثة الآخرون العلاج في مستشفيات بإسرائيل.

وأضاف سعود أن 54 مواطنا نيباليا لا زالوا متواجدين في إسرائيل وتم نقلهم إلى مناطق أكثر أمانا كما سيتم إجلاؤهم.