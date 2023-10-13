دونيتسك: مقتل وإصابة 4 أشخاص جراء قصف أوكراني للمنطقة 18 مرة

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 09:38 ص

أعلنت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني لدونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت البعثة في بيان، أن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك 18 مرة، خلال اليوم الماضي، مستخدمة في ذلك 80 قذيفة مختلفة الأعيرة، واستهدفت مناطق مأهولة بالسكان في كيروفسكي.. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأوضحت إن القصف أسفر عن مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين، بالإضافة إلى تدمير ثلاثة منازل في جورلوفكا وتدمير ثلاث منشآت بنية تحتية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.