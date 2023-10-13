زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة "باتانجاس" الفلبينية

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 09:32 ص

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس) أن زلزالا بلغت شدته خمس درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة مدينة "باتانجاس"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وأضاف المعهد حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 14 كيلومترا جنوب غرب مدينة "كالاكا"، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. -