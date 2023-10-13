انتشال جثامين 10 شهداء بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خان يونس

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 09:28 ص

انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية، اليوم الجمعة، جثامين 10 شهداء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر في القطاع بأن طيران الاحتلال الحربي قصف منزلا، دون سابق إنذار، ما أدى إلى تدميره، واستشهاد 10 فلسطينيين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم، عشرات الغارات الكثيفة والعنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركزت على شمال غرب مدينة غزة، وعلى شمال القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، إلى 1537 شهيدا، ونحو 6612 جريحًا، وفقا لآخر تحديث صدر عن وزارة الصحة، منتصف ليلة الخميس، علمًا بأن الأعداد تتزايد مع دخول العدوان يومه السابع على التوالي.

