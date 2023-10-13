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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع عدد قتلى المواطنين الأمريكيين في إسرائيل إلى 27 قتيلا

جون كيربي
جون كيربي
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 أعلن البيت الأبيض ارتفاع عدد القتلى من المواطنين الأمريكيين في إسرائيل إلى 27 قتيلا. 
وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن عدد الأمريكيين المفقودين هو 14، وفقا لصحيفة "ذا هيل  الأمريكية.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد أمس تأكد مقتل 25 أمريكيا على الأقل داخل إسرائيل."
 

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