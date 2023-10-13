ارتفاع عدد قتلى المواطنين الأمريكيين في إسرائيل إلى 27 قتيلا

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 09:11 ص

أعلن البيت الأبيض ارتفاع عدد القتلى من المواطنين الأمريكيين في إسرائيل إلى 27 قتيلا.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن عدد الأمريكيين المفقودين هو 14، وفقا لصحيفة "ذا هيل الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد أمس تأكد مقتل 25 أمريكيا على الأقل داخل إسرائيل."

