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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس وبريطانيا تبحثان سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي نبيل عمار
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بحث نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع روبارت جنريك، وزير الدولة للهجرة البريطاني ماتم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكد عمار -خلال زيارته إلى لندن للمشاركة في الدورة الثانية لمجلس الشراكة التونسي -البريطاني- حرص بلاده على التّصدي لهذه الظاهرة وفقا لإمكانياتها وفي إطار احترام القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، مشددًا على رفض الدولة لتوطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها. 

وتم تثمين مستوى التعاون الثنائي القائم في المجال الأمني، مع الاتفاق على تعزيزالعلاقات لمواجهة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة عبر الحدود، والمضي قدما في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 2016.

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نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تونس روبارت جنريك وزير الدولة للهجرة البريطاني
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