1573 شهيدًا و7262 مصابًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمواجهات في الضفة الغربية إلى 1573 شهيدا و7262 مصابا.

وبينت الوزارة -في تحديث صدر منتصف الليلة- بأن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدا، ونحو 6612 جريحا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 36 شهيدا وأكثر من 650 جريحا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق الليلة استشهاد الشاب سليمان فريد ملصة (24 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي في الرأس في قرية دير ابزيع، غرب رام الله.