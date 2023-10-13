17 أكتوبر الجاري.. طرح مناقصة 4 محطات محولات في الدلتا الجديدة

أوضحت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاون مع المقاولين يسعون على الانتهاء من تنفيذ خطة تأمين التغذية الكهربائية لمشروع استصلاح 2 مليون و 200 ألف فدان زراعى بالدلتا الجديدة

وأكدت في تصريحات صحفية، إنه سيتم فى 17 أكتوبر الجاري طرح مناقصة 4 محطات محولات لمشروع استصلاح 2 مليون فدان بالدلتا الجديدة وهى ضمن 16 محطة جارى إنشائها لتأمين التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة، مؤكدة أن التكلفة اﻹجمالية لتأمين التغذية الكهربائية للمشروع تبلغ حوالى 22 مليار جنيه يتم تمويلهم من المشروعات اﻻستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية وأن تأمين التغذية الكهربائية للدلتا الجديدة يستهدف إنشاء 16 محطة محولات كهرباء جديدة 8 منهم 220 كيلو فولت و الباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام ورشيد، موضحاً أن هذه المحطات هدفها توصيل التيار الكهربائي لـ 8 محطات رفع مياه منقسمين فى الحمام و رشيد.

وأضافت، أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول السباقة في التوجه نحو الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، قائلة: "نحن قادرون على المنافسة وفي ذات الوقت يطرق فيه المستثمرون أبوابنا بشكل يومي"، مشيرة إلى أننا في طريقنا لإنهاء دراسة دولية تتم لمدى حاجتنا لتقوية الشبكة من الطاقة الجديدة والمتجددة لنقل ١٢٦ ميجاوات وهو رقم كبير، لافتة إلى أن الدراسة سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتم التعاقد مع استشاري عالمي من بلجيكا لعمل دراسة شاملة لتكلفة دعم وتطوير شبكة نقل الكهرباء فى مصر لاستيعاب قدرات مشروعات الطاقة المتجددة المتوقعة خلال السنوات المقبلة لاستغلالها فى إنتاج الهيدروجين الاخضر و مشروعات الربط الكهربائي.