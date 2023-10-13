واشنطن تشيد بالتزام العاهل المغربي بتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالتزام العاهل المغربي الملك محمد السادس بتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر -في بيان صحفي، مساء أمس الخميس- إن وزير الخارجية الأمريكية استعرض أيضا، خلال محادثة هاتفية أجراها مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، التعاون "الوثيق" المستمر بين المغرب والولايات المتحدة.

كما تناولت المباحثات بين المسؤولين الجهود الهادفة إلى منع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وكان بوريطة قد أكد -خلال أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حول الوضع في فلسطين، الذي عقد أمس الأربعاء في القاهرة- أن العاهل المغربي الملك محمد السادس ما فتئ يدعو للخروج من منطق الصراع والعنف، إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة.

وأعرب بوريطة عن استعداد المغرب المشاركة في أي جهد عربي ودولي يهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.