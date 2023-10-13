وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش جاهز لعملية برية في غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جاهز لعملية برية في غزة، وينتظر الموافقة السياسية للتحرك.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية في تقرير، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد للبقاء في قطاع غزة لأشهر.

وأضافت أن الهدف من العملية البرية للجيش الإسرائيلي يتمثل بــ"بتجريد القطاع من السلاح".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي هجوم بري في غزة"، لكن متحدثا أكد أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لهذا الاحتمال".

وقال المتحدث إن الجيش الإسرائيلي "يؤمّن سياج غزة، وسيتم إطلاق النار على من يقترب منه".

وأوضح أن الضربات الليلية على غزة ركزت على "قوة النخبة" التابعة لحركة حماس"، مضيفا أن "قوة النخبة هي التي قادت توغل يوم السبت، وسيتم ضرب كل فرد من أفرادها".