اعتماد مركز أورام المنيا بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة

أعلن الدكتور ياسر عبد الجواد مدير مركز أورام المنيا التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة اعتماد المركز اعتماد مبدئي من قبل الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية (GAHAR ) و التي تعد خطوة استباقية لدخول التأمين الصحي الشامل وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.



قال الدكتور ياسر عبد الجواد خلال منشور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و أن القيادة السياسية تتجه نحو رفع كفائة الخدمة المقدمة للمريض المصري وتقديم خدمة طبية ذات جودة تتوافق مع معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى العالمية.



وأضاف، «وهذا يعكس طفرة كبيرة وتحولا إيجابيا هاما ويؤكد انتشار ثقافة الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية داخل النظام الصحي بالمركز .وبهذا يكون مركز أورام المنيا المركز الأول في صعيد مصر الذي يشرف بذلك».

وأضاف مدير مركز أورام المنيا قائلاً: «كل الشكر والتقدير والاحترام ا.د مها إبراهيم-رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة على الدعم الكبير لمركز أورام المنيا وجميع مستشفيات ومراكز الأمانة .كل الشكر والتقدير د بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة على توجيهاته ودعمه لنا خالص الشكر والتقدير والاحترام لإدارات الجودة والسلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى والتمريض وجميع الإدارات بالأمانة على مجهوداتهم العظيمة وتفانيهم ودعمهم الكبير لنا فهم حقا شركاء النجاح».



واختتم: «كل الحب والشكر والتقدير للرائعين فرق الجودة والسلامة والصحة المهنية ومكافحة العدوى والهيئة الطبية والإداريين بمركز أورام المنيا على المجهود الخرافي لإنجاز هذا العمل الرائع كل الحب والتقدير لجميع العاملين بالمركز بكل فئاتهم على التفاني في أداء أعمالهم بكل هذا الحب لمركز أورام المنيا بيتنا جميعا الذي نحبه وننتمي إليه».