اليوم.. انطلاق البطولة العربية والإفريقية للترايثلون بمدينة الغردقة

تنطلق، صباح اليوم الجمعة، فعاليات البطولة العربية والإفريقية للترايثلون بمدينة الغردقة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحرصت ماري سول كاسادو نائب رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية ورئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون على الحضور وتلبية دعوة اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون.

وتشهد البطولة مرحلة جديدة من مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات الدورة الأوليمبية باريس 2024.

تجتمع اتحادات اللعبة المصري والعربي والإفريقي برئاسة اللواء أحمد ناصر البطولة الإفريقية وكأس العرب وكأس إفريقيا لتقدم للرياضة في العالم والقارة السمراء والدول العربية منافسات البطولات الأربع بين عدد كبير من ابطال اللعبة الذين يدخلون في تحدي التأهل للأولمبياد.

وتشهد البطولة مشاركة 37 دولة منها الجزائر وتونس والمغرب وليبيا والعراق وسوريا وفلسطين وجنوب أفريقيا والسنغال والكاميرون موريشيوس وزيمبابوي وناميبيا ومصر الدولة المنظمة وتقام البطولات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب .

من جانبه أكد اللواء أحمد ناصر أن الاتحاد المصري بكل كوادره الفنية والإدارية تحت إشراف مجلس الإدارة اعد كل الترتيبات اللازمة لإخراج هذا الحدث بالصورة التي تليق بمصر ومكانتها الرياضية وكما هي العادة في كل البطولات السابقة يكون التنظيم

والاستضافة على أعلى مستوى بشهادة كل المشاركين وخاصة الاتحاد الدولي برئاسة ماري سول كاسادو نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس الاتحاد الدولي للترايثلون.

وتحتضن مدينة الغردقة المنافسات حيث تم تجهيز المضمار وكل ما يتطلبه المتنافسون من إمكانيات في البحر والطريق للدراجات والعدو.

المعروف أن رياضة الترايثلون تجرى بين 3 لعبات هي السباحة والدراجات الهوائية والجري.

وتختلف مسافات المسابقات حسب المراحل السنية.

وقدمت محافظة البحر الأحمر الكثير من الإمكانيات لإخراج البطولة بمستوى مميز في منطقة سهل حشيش .. وتُجرى المنافسة على مدى ثلاثة أيام.