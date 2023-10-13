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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فرقة «القومي للمسرح والموسيقى» تحيي احتفالية نصر أكتوبر

المطرب أحمد محسن
المطرب أحمد محسن
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تحيي الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، حفلاً غنائيًا جديدًا بعنوان "احتفال نصر أكتوبر"، وذلك في الثامنة من مساءً الإثنين المقبل، الموافق 16 أكتوبر الجاري، بالمسرح القومي بالعتبة، والذي ينظمه المركز برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تقدم الفرقة مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: "يا مصر يحميكي لأهلك"، و"موال النهار"، و"يا نسمة الحرية"، و"عاش اللي قال" أداء المطرب أحمد محسن.

كما يتغنى المطرب ماهر إسماعيل: "سالمة يا سلامة"، و"عظيمة يا مصر"، و"عبد الودود"، و"أحلف بسماها وبترابها"، و"مصر التي في خاطري".

وتغني المجموعة أغنية "اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي"، إلى جانب أغنيتي: "حبيبتي من ضفايرها"، و"حلوة يا بلدي".

يُقام الحفل برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

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الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية احتفال نصر أكتوبر المسرح القومي إيهاب فهمي أحمد محسن ماهر إسماعيل
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