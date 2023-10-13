فرقة «القومي للمسرح والموسيقى» تحيي احتفالية نصر أكتوبر

تحيي الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، حفلاً غنائيًا جديدًا بعنوان "احتفال نصر أكتوبر"، وذلك في الثامنة من مساءً الإثنين المقبل، الموافق 16 أكتوبر الجاري، بالمسرح القومي بالعتبة، والذي ينظمه المركز برئاسة الفنان إيهاب فهمي، بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تقدم الفرقة مجموعة من الأغانى الوطنية التراثية منها: "يا مصر يحميكي لأهلك"، و"موال النهار"، و"يا نسمة الحرية"، و"عاش اللي قال" أداء المطرب أحمد محسن.

كما يتغنى المطرب ماهر إسماعيل: "سالمة يا سلامة"، و"عظيمة يا مصر"، و"عبد الودود"، و"أحلف بسماها وبترابها"، و"مصر التي في خاطري".

وتغني المجموعة أغنية "اسلمي يا مصر مع بلادي بلادي"، إلى جانب أغنيتي: "حبيبتي من ضفايرها"، و"حلوة يا بلدي".

يُقام الحفل برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.