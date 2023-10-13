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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بالصور.. غياب نجوم الفن عن عزاء المخرج علاء محجوب

عزاء علاء محجوب
عزاء علاء محجوب
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رصدت عدسة «البوابة نيوز» عزاء المخرج علاء محجوب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي شهد غياب معظم نجوم الفن والمشاهير، حيث حرص عدد من الأصدقاء وأقارب المخرج الراحل علاء محجوب على تقديم واجب العزاء لأسرته.

ونعت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها المخرج علاء محجوب والد المطربة نسمة محجوب، والذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، بأحد المستشفيات إثر أزمة صحية حادة.

يشار إلى أن الراحل علاء محجوب هو مخرج روائي ولد عام 1952، حصل على دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريوس التجارة عام 1977 بالقاهرة.

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