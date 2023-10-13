انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتأهيل وإصابات الملاعب

انطلقت، أمس الخميس، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر "الدولي للتأهيل والتعافي" تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة التضامن الاجتماعي،حيث يقام المؤتمر يومي 12 و13 أكتوبر الجاري.

وشهد المؤتمر حضور كلا من: الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي والدكتور سعيد حسب الله مدير الإدارة العامة لعلم النفس الرياضي، والدكتور أحمد عبد ربه، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوحدات، بوزارة الشباب والرياضة، ومها الحفناوي رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي الاجتماعي ومنال محمد رئيسة الإدارة المركزية لشئون الإعاقة بوزارة التضامن الإجتماعي.

كما حضر المؤتمر نخبة من الأطباء وجراحي العظام والعلاج الطبيعي على رأسهم الدكتور أحمد عبد العزيز الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، والدكتور أحمد سعده رئيس جامعة الحياة، والدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي والدكتور حافظ شوقي وكيل نقابة العلاج الطبيعي والدكتورة نيفين عوني مدير إدارة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة والسكان، والعديد من عمداء كليات العلاج الطبيعي الحكومية والخاصة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، أن الوزارة تتشرف برعاية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي للرياضيين وذوي الهمم، حيث تسعى وزارة الرياضة دائما لتطوير كافة المجالات التي تخدم المواطن والشباب والرياضة المصرية دعم وزارة الرياضة للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي للتأهيل تأتي بعد نجاح النسخة الأولى والتي شهدت تدريب وتأهيل الكوادر الطبية المصرية على أحدث التقنيات العالمية في مجالات التأهيل والتعافي سواء للرياضيين أو ذوي الهمم من خلال ورش العمل والدورات التدريبية التي أقيمت خلال النسخة الأولى.

وقالت مها الحفناوي، إن وزارة التضامن الاجتماعى، تسعى دائما لتوفير التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية للمجتمع المصري، وأن مصر تمتلك كوادر بشرية على مستوى عالي من الخبرة في كافة المجالات وخاصة المجال الطبي، حيث أن الوزارة تعمل دائما على تطوير ودعم كل القطاعات التي تخدم المواطن المصري.