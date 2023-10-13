الصيف الأكثر سخونة.. «الجارديان»: موجات غير مسبوقة تضرب العالم وتحطم الأرقام القياسية خلال 2023.. وظاهرة «النينيو» تشكل تهديدًا حقيقيًا لكوكب الأرض

ارتفعت درجات الحرارة العالمية إلى مستوى قياسي جديد في سبتمبر الماضي بفارق كبير، حيث يقول الباحثون إن انبعاثات الكربون التي تقود أزمة المناخ والوصول السريع لظاهرة النينيو هي السبب.

الأشهر الأكثر سخونة

وقالت صحيفة «الجارديان» في تقرير لها، أن شهر سبتمبر الأكثر سخونة على الإطلاق بعد شهر أغسطس أيضًا الأكثر سخونة وشهر يوليو الأخير الذي تعداهما في ارتفاع درجات الحرارة حيث تم تسجيله كأكثر شهر السخونة على الإطلاق، وتسببت درجات الحرارة المرتفعة في حدوث موجات حارة وحرائق غابات في جميع أنحاء العالم.

قفزة في درجات الحرارة عالميًا

وحطم سبتمبر 2023 الرقم القياسي السابق لذلك الشهر بمقدار 0.5 درجة مئوية، وهي أكبر قفزة في درجة الحرارة على الإطلاق. وكان سبتمبر أكثر دفئا بنحو 1.8 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة. وتؤكد مجموعات البيانات التي جمعها علماء أوروبيون ويابانيون هذه القفزة.

تزايد الحرارة هي نتيجة لاستمرار المستويات المرتفعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جنبًا إلى جنب مع الانقلاب السريع لأكبر ظاهرة مناخية طبيعية على كوكب الأرض، ظاهرة النينيو. وشهدت السنوات الثلاث الماضية ظروف ظاهرة النينيا في المحيط الهادئ، مما أدى إلى انخفاض درجة الحرارة العالمية بمقدار بضعة أعشار الدرجة مع تخزين المزيد من الحرارة في المحيط.

وقد انتعشت الظروف الآن لظاهرة النينيو، التي تطلق حرارة المحيط وتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة. من المؤكد أن عام 2023 سيكون الأكثر سخونة على الإطلاق، وقد يتجاوز عام 2024 ذلك، حيث يكون التأثير الحراري لظاهرة النينيو محسوسًا بشكل أكبر في العام الذي يلي بدايته.

وقال ميكا رانتانين، باحث المناخ في المعهد الفنلندي للأرصاد الجوية: "ما زلت أجد صعوبة في فهم كيف يمكن لسنة واحدة أن تقفز كثيرا مقارنة بالسنوات السابقة". وقال البروفيسور إد هوكينز، من جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة، إن الحرارة التي شاهدناها هذا الصيف كانت "غير عادية".

وقالت سامانثا بيرجيس، من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي: "إن درجات الحرارة غير المسبوقة لهذا الوقت من العام التي لوحظت في سبتمبر حطمت الأرقام القياسية بكمية غير عادية. إن عام 2023 في طريقه لأن يكون العام الأكثر دفئًا، حيث سترتفع درجات الحرارة بحوالي 1.4 درجة مئوية فوق متوسط درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية. بعد شهرين من "مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "Cop28"، لم يكن الشعور بالحاجة الملحة إلى العمل المناخي الطموح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ووصلت الحرارة إلى مستويات قياسية في العديد من البلدان أيضًا، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبولندا. أفاد مكتب الأرصاد الجوية أن المملكة المتحدة شهدت شهر سبتمبر الأكثر سخونة على الإطلاق، وذلك في بيانات تعود إلى عام 1884.

وفي أستراليا، قالت عالمة المناخ والمؤلفة جويل جرجيس: "إن ملاحظات مناخ أستراليا في سبتمبر صادمة. تُظهر الأرقام الأماكن التي كانت فيها درجات الحرارة القصوى هي الأعلى على الإطلاق، حيث كانت درجات الحرارة في العديد من المناطق أعلى من المتوسط بمقدار 3 إلى 5 درجات مئوية. وأضافت أن مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وعدم هطول الأمطار فإن الصيف سيكون وحشيًا."