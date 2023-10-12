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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استقالة وزيرة الدبلوماسية العامة في حزب الليكود بعد اعترافها بأن منصبها هو "إهدار للمال العام"

بأن وزيرة الدبلوماسية
بأن وزيرة الدبلوماسية العامة الإسرائيلية، جاليت ديستل
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزيرة الدبلوماسية العامة بالحكومة الإسرائيلية، جاليت ديستل اتباريان، استقالت من منصبها، معربة عن أسفها لأن وزارتها التي تعرضت للسخرية جردت خلال حرب غزة من الصلاحيات الصغيرة التي مُنحت لها عندما تم تشكيلها في بداية العام.

ووفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قالت ديستل أتباريان في تغريدة مطولة، إن الحكومة قامت هذا الأسبوع بتفويض وزارة شؤون الشتات لتوجيه الدبلوماسية العامة الإسرائيلية في الخارج إلى جانب عمل وزارة الخارجية، مما يجعل وزارتها “مضيعة للمال العام”.

وقد لاحظ العديد من المراسلين والمراقبين طوال هذا العام أن وزارة ديستل أتباريان لم يكن لديها صلاحيات أو مبررات حقيقية، حيث تتكون الوزارة من مكتب الوزير فقط.

وذكرت الصحيفة أن الوزيرة حاولت وفشلت عدة مرات في تعيين مدير عام للوزارة، وقد تعرضت منتجاتها القليلة - مقاطع الفيديو والمنشورات عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية التي تحاول نقل موقف الحكومة بشأن مسائل مثل الإصلاح القضائي - للسخرية على نطاق واسع بسبب جودتها وتأخر رسائلها.

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الحكومة الإسرائيلية غزة
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