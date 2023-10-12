تجديد الثقة لـ"سلومة" و"الخطيب" بمديرية التعليم بالجيزة

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حركة تغييرات في قيادات المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وشمل القرار تجديد الثقة لـ اشرف سلومة مدير الإدارة التعليمية بجنوب الجيزة وسمية الخطيب وكيل الإدارة لمدة عام آخر.

وعلى جانب آخر اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القيادة السياسية تضع إصلاح التعليم على رأس أولوياتها، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التربية والتعليم على أن يعتمد نظام التعليم المطور في مصر على أن يكون المعلم مرشدًا وموجهًا، ومساعدة الطالب على إنتاج المعلومات، وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية في المستقبل، ومواكبة الثورات الصناعية والتحول الرقمي والتكيف مع التغيرات السريعة.

