رئيس الحزب الاجتماعي الحر: الرئيس السيسي عبر عما يدور في قلب وعقل كل مصري

الخميس 12/أكتوبر/2023 - 11:56 م

ثمنت الدكتورة عصمت الميرغني مؤسس ورئيس الحزب الاجتماعي الحر كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخريج الكليات العسكرية حيث شدد فيها أن مصر لم يكن أبدًا لها تطلع او طمع لتجاوز حدودها او الطمع في حدود وارض الاخرين.

واضافت د. عصمت الميرغني في تصريحات خاصة.." جاءت كلمة الرئيس قوية وحاسمة لتعبر عن كلمة مصر كلها قيادة وشعبًا ".

وشددت عصمت الميرغني علي اهمية تأكيد الرئيس السيسي علي عدم السماح بنهاية القضية الفلسطينية ومطالبته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته لوصول المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني.

واوضحت الميرغني، ان كلمة مصر عبرت عن مشاعر كل المصريين وسببت راحة كبيرة لدي المصريين الذين عانوا من الشائعات المغرضة طوال الايام الماضية لان حديث الرئيس السيسي رئيس مصر وهي اكبر وأقوي دولة عربية.

وختمت الميرغني تصريحاتها الصحفية بان هذا الخطاب يعد اقوي ومن أهم خطابات الرئيس السيسي طيلة السنوات الاخيرة والتي جاءت متزامنة مع الاحتفال بذكري مرور ٥٠ عامًا على انتصارات اكتوبر.