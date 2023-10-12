عضو إفريقية النواب: "وحدة العرب" العنوان الأبرز لحديث الرئيس من الكلية الحربية

قالت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، بعث اليوم خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023.، رسائل غاية في الأهمية، تضع العالم أجمع أمام مسؤولياته تجاه الحق المشروع للأشقاء في فلسطين، مؤكدة أن الرئيس السيسي هو رجل سلام يبحث دائما عن مصلحة شعوب العالم.

وأضافت النائبة نيفين حمدي في تصريحات صحفية لها اليوم، أن دعوة الرئيس السيسي كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورًا للمسار التفاوضي، تجنبًا لحرائق ستشتعل فلـن تتـرك قاصـيًا أو دانيًا إلا وأحرقته مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة، وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط، تأتي انطلاقا من دور مصر الريادي والمحوري بالمنطقة، من أجل التكاتف والتعاون والعمل على حل فوري لوقف الحرب بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية بالطرق السلمية، بما يتوافق مع المبادرة العربية للسلام، ومقـررات الشـرعية الدوليـة، مؤكدة أن "وحدة العرب" كان العنوان الأبرز لحديث الرئيس السيسي أمام العالم أجمع.

ودعت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، الجميع للالتفاف حول دعوة الرئيس السيسي للعمل على إيجاد تسوية سياسية شاملة وحل عاجل لإنهاء الحرب والعمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال، وحماية المدنيين والأطفال من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام.



وأكدت نائبة حماة الوطن، على مكانة الدولة الفلسطينية الشقيقة في قلوب المصريين خاصة والعرب أجمع، وعلى التزام الدولة المصرية والشعب المصري بدعم الاشقاء الفلسطينيين في الحصول على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعايش السلمي والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة، موجهة تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية الحكيمة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية علي دعمه العروبي للأشقاء العرب في محنتهم.