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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتزم زيارة مصر لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس عن جولة مرتقبة تشمل مصر لبحث التطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية والتعامل مع التصاعد في النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وأشار إلى أن الجولة ستشمل الأردن والسعودية والإمارات وقطر، وهدفها مناقشة سبل منع استمرار الصراع والملف الخاص المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. تصريحاته جاءت خلال مؤتمر صحفي في نهاية زيارته لإسرائيل.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن دوره ليس مقتصرًا على كونه وزيرا للخارجية الأمريكية فقط، بل إنه يحمل أيضًا جذورًا يهودية عميقة نشأت عن جده الذي نجا من محاولة قتل.

وأكد أن الولايات المتحدة تقدم دعمًا قويًا لإسرائيل من خلال تقديم المساعدات وأن هذا الدعم يظل قائمًا وقويًا.

كما أشار إلى التعاون المستمر مع الكونغرس لتعزيز هذا التعاون. بالإضافة إلى ذلك، أعرب عن التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لأي شخص بالاستفادة من التوترات في الشرق الأوسط. وأكد أن هناك جهودًا مستمرة للوصول إلى تفاهمات سلمية، وأن إسرائيل تسعى دائمًا لتجنب فقدان أي حياة بغض النظر عن الجنسية.

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أنتوني بلينكن مصر الأراضي الفلسطينية
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