الشحات: القصة الشاعرة تتلازم مع أنظمةٍ من الوسائط التشعّبية

قال الشاعر محمد الشحات محمد خلال المؤتمر الرابع عشر للقصة الشاعرة الذي جاء تحت عنوان "بين مضامين الأدب الرقمي والذكاء الاصطناعي - دورة الدكتور رجب البيومي":_ تتلازم رؤية القصة الشاعرة مع أنظمةٍ من الوسائط التشعّبية والمتعدّدة الأبعادِ والتقنيات والأدوات البينية المنفتحة على الروابط والتحويلات والمفارقات والزوايا ومسارات الأجناس وانحرافاتها وترجماتها المختلفة، لتعلو عليها متّصلةَ الأوجهِ، وتتَّسع لكلِّ إنسانيٍّ في شبكةٍ، تعريفها: "قصٌّ إيقاعيٌّ تدويريٌّ وِفْق نظام التفعيلة، مؤسّسةٌ على الرمز والتكثيف والمرجعيات الثقافية".

جاء ذلك على هامش تنظيم جمعية دار النسر الأدبية المؤتمر الرابع عشر للقصة الشاعرة "بين مضامين الأدب الرقمي والذكاء الاصطناعي - دورة الدكتور رجب البيومي"، على مدار يومي (١١ و١٢ أكتوبر)، وذلك بالتنسيق مع إدارة الجمعيات الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة وقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة ومؤسسة شرف للتنمية المستدامة ومجلة الدراسات الأفريقية والعربية.