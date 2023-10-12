عصمت الميرغني: الرئيس السيسي عبر عما يدور في قلب وعقل كل مصري

ثمنت الدكتورة عصمت الميرغني مؤسس ورئيس الحزب الاجتماعي الحر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخريج الكليات العسكرية حيث شدد فيها على أن مصر لم يكن أبدًا لها تطلع او طمع لتجاوز حدودها او الطمع في حدود وارض الاخرين.

وأضافت د. عصمت الميرغني في تصريحات خاصة "جاءت كلمة الرئيس قوية وحاسمة لتعبر عن كلمة مصر كلها قيادة وشعبًا".

وشددت عصمت الميرغني على أهمية تأكيد الرئيس السيسي على عدم السماح بنهاية القضية الفلسطينية ومطالبته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤلياته لوصول المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الميرغني ان كلمة مصر عبرت عن مشاعر كل المصريين وسببت راحة كبيرة لدي المصريين الذين عانوا من الشائعات المغرضة طوال الايام الماضية لان حديث الرئيس السيسي رئيس مصر وهي اكبر وأقوي دولة عربية.

وختمت الميرغني تصريحاتها الصحفية بان هذا الخطاب يعد اقوي وأهم خطاب للرئيس السيسي طيلة السنوات الاخيرة والتي جاءت متزامنة مع الاحتفال بذكري مرور ٥٠ عامًا علي انتصارات اكتوبر.