عمر هريدى المرشح على رئاسة الزمالك فى حوار لـ«البوابة نيوز»: سأخوض الانتخابات بقائمة تحت مسمى الصفوة.. القائمة الموحدة رصدت 100 مليون جنيه للدعاوى الانتخابية.. وترشحت بأجندة لتغيير هوية الزمالك للأفضل

أجرت «البوابة نيوز» حوارا مطولا مع عمر هريدى، المرشح لرئاسة الزمالك، فى الانتخابات المقبلة، المقرر لها يوم 20 من شهر أكتوبر الجارى، لانتخاب مجلس إدارة جديد لإدارة القلعة البيضاء.

ويواجه عمر هريدى، منافسة شرسة على مقعد الرئاسة، فى ظل ترشح حسين لبيب، بقائمة موحدة تضم كوادر زمالكاوية فى مختلف المجالات، بالإضافة لترشح فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، والدكتورة ميرفت سيد أحمد.

وكشف عمر هريدى، عن برنامجه الانتخابى، والقائمة النهائية التى سيخوض بها الانتخابات المقبلة، وطرق حل أزمات النادى المالية، ويأتى الحوار على النحو التالى:

هل ستخوض انتخابات الزمالك بشكل منفرد أم سيتم الإعلان عن قائمة؟

شكلنا مجموعة كول سنتر تتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة آرائهم فى المرشحين فى الانتخابات القائمة لاختيار القائمة النهائية لخوض الانتخابات وسنحسم فى الأسبوع الأخير من الانتخابات عن القائمة النهائية وتم الاستقرار على الدكتورة نجلاء ناجى ويتبقى 10 أعضاء.

هل تم الاستقرار على اسم القائمة لخوض انتخابات الزمالك؟

اسم القائمة ستكون قائمة الصفوة، وسيتم اختيارهم من المرشحين المستقلين.

كيف ترى المنافسة مع القائمة الموحدة؟

القائمة الموحدة استخدمت المال لاستقطاب العضو وهذا ما يرفضه أعضاء نادى الزمالك، ورصدت 100 مليون جنيه للدعاوى الانتخابية، بالإضافة إلى رصد 1000 جنيه لكل صوت.

القائمة الموحدة تدعى أنها مصلحة النادى فى نجاح جميع أعضائها.. كيف ترى ذلك؟

القائمة الموحدة ترشحت بأجندة لتغيير هوية نادى الزمالك، والدليل على ذلك رجل أعمال إماراتى زار الزمالك فى وقت سابق وكان يرغب فى إنشاء بعض المشروعات التجارية داخل النادى، وحسين لبيب اكتسب العضوية سنة 2000 بطريقة غير شرعية.

هل تعتقد أن القائمة الموحدة مدعومة من جانب الدولة؟

مجلس وزراء الدولة المصرية بعيد تماما عن انتخابات الزمالك ويقف على مسافة واحدة من الجميع.. وادعاء البعض بتأييد الدولة لا أساس له من الصحة.

متى سيتم الإعلان عن قائمتك النهائية؟

عضو الجمعية العمومية بالزمالك واعٍ.. وقبل ما نقدم القائمة بـ5 أيام سنقدم قائمة جميعها مختارة من أعضاء الجمعية العمومية بعد استطلاع آرائهم.

ما تعليقك على أن القائمة الموحدة تضم أفضل كوادر فى انتخابات الزمالك؟

أحمد سليمان كان ناشئا حتى سن العشرين فى النادى الأهلى واستغربت من موقفه يالترشح على منصب العضوية وهو سقط من نظر الأعضاء.. وهانى برزى لا يعلم عدد أبواب الزمالك ولا يتواجد فى النادى.. أنا لست صاحب أجنة انتقامية وأنا جى عشان أسعد جماهير نادى الزمالك.

ما تعليقك على نسب حسين لبيب فوز الزمالك بالموسم قبل الماضى؟

فوز الزمالك بالدورى الموسم قبل الماضى ينسب للمجلس السابق وليس للجنة المؤقتة، لأن من كون فريق هو المجلس السابق.

ما تعليقك على أزمة تسليم درع الدورى بين شيكابالا وأحمد مجاهد؟

شيكابالا سيظل نجما ورمزا داخل الزمالك، ولو كنت متواجدا فى أزمة تسليم درع الدورى كان سيكون لى تصرف آخر، وحسين لبيب تخاذل فى هذا الموقف.

كيف ترى المنافسة مع حسين لبيب على منصب الرئاسة؟

«أنا جاى دورة واحدة لنادى الزمالك لوضع نظام داخل الزمالك ورسم مستقبل داخل الزمالك لتسليم الراية لما هو قادم بعدنا.. وكلام حسين لبيب عن أخذ لاعبين من الأهلى.. كلام زعمات وسوشيال ميديا، منظر صلاة قائمة حسين لبيب فى النادى كان كوميديا وأثار استياء أعضاء الجمعية العمومية».

هل تتخوف من نتيجة الانتخابات المقبلة؟

غير متخوف من يوم الانتخابات ولن أترك حقا يخصنى ويخص أعضاء الجمعية العمومية.. وأحرص على إتمام العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية.

كيف ترى الدعاية الانتخابية لمنافسك؟

إزاى أبقى مدعوم وأعمل إعلانات بعشرات الملايين.. الهدايا المنزلية اللى بتروح لأعضاء نادى الزمالك تجهز عرايس وفكرة الرشاوى الانتخابية غير مقبول.. وأنا أحتكم دائما وأبدا لأعضاء الجمعية العمومية والجمعية العمومية.

كيف استقبلت ترند «أنا بيه ابن بيه»؟

ترند بيه ابن بيه، خرج فى شكل كوميدى لطيف وكان كمين ليا ورد فعلى كان طبيعيا للدفاع عن نفسى ويد نظيفة طول عمرى.

هل من الممكن تقسيط غرامة كهربا؟

لا يملك أحد الحق في قرار تقسيط غرامة كهربا والكلام فى هذا الشأن مغلوط قانونيا تماما، ومن يقول غير ذلك رجل جاهل قانونيا، أنا رجل قانون واستغربت من عدم تنفيذ حكم غرامة كهربا، ولو أمتلك توكيلا من اللجنة الثلاثية سيتم تحصيل الغرامة القضية مضمونة 100%.

ما هدفك من الترشح لانتخابات الزمالك؟

هدفنا الأول تحقيق البطولات ونضع أعضاء الجمعية العمومية فى المقام الأول.. أنا رجل أحترم العلم وأعضاء الزمالك تعدت 100 ألف.. ورصدنا احتياجات كل فئة على حدة وجيل الشباب يمثلون النسبة الأكبر 61 ألف عامل داخل نادى الزمالك

هل سيتم استكمال بناء فرع أكتوبر؟

لا بديل عن 6 أكتوبر وأى تأخير فى إنشاء النادى جريمة ترتكب فى حق أعضاء النادى بسبب زيادة أعضاء النادى.. لو فى تعاقد هيتم الالتزام به واستكماله.

هل نادى الزمالك فقير ماديا؟

أى حد يقول نادى الزمالك فقير ماديا أقول له أنت كاذب النادى غنى بموارده ويفتقد للإدارة الرشيدة، ما يقرب من 28 ألفا من مدينة 6 أكتوبر.

كيف سيتم إدارة جميع الألعاب الرياضية داخل النادى؟

سيتم إنشاء شركة لكرة القدم وشركات مستقلة لجميع الألعاب.. ونفكر فى إنشاء مصنع وشركة داخل الزمالك لتوفير الأدوات الرياضية والملابس لجميع الألعاب داخل النادى وتحقيق هامش ربح من التوزيع الخارجى.. ومن ضمن خطتنا تطوير القطاع الطبى ونفكر فى عقد شراكة مع شركات ألمانية.

كيف ترى ملف التجديد لفتوح؟

متمسك بالتجديد لفتوح وحل مستحقات زيزو وجميع اللاعبين المالية وأنا ملتزم بإيجاد المبالغ المالية للحفاظ على نجوم الفريق وتدعيم الفريق بصفقات سوبر.

هل تعرض الزمالك للظلم فى لقب نادى القرن؟

ظلمنا فى لقب نادى القرن.. إلزاما على كل مجلس إدارة أن يبحث عن أحقية الزمالك بلقب نادى القرن.. وبالأرقام الزمالك هو نادى القرن لأن 9 أكبر من الـ 7.