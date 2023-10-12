قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، وأحمد محمد الجمل، ومحمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، اليوم الخميس، بمعاقبة مُسن بالسجن المشدد 7 سنوات لإدانته بهتك عرض طفلين.

السجن المشدد 7 سنوات لمُسن هتك عرض طفلين في بورسعيد

وتعود أحداث القضية رقم 984 لسنة 2023 جنايات بورفؤاد أول والمقيدة برقم 1003 لسنة 2023 كلي بورسعيد، إلى يوم 9 مايو 2023 باتهام المدعو "م.م.م" 71 عامًا، بهتك عرض الطفلين: "م.م.ا" 12 عامًا، و"ح.م.ن" 11 عامًا.

وقال والد الطفل المجني عليه الثاني، في تحقيقات النيابة، إن نجله أقر بقيام المتهم بالتعدي عليه جنسيا كما حرضه على ممارسة الفجور مع الطفل المجني عليه الأول نظير تحصل نجله على مبالغ مالية من المتهم.

وبسؤال الطفل المجني عليه الأول أقر بقيام المتهم بحسر ملابسه عنه هو والمجني عليه الثاني والتعدي عليه جنسيا وذلك نظير تحصله على مبالغ مالية من المتهم.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التي قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.