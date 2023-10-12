فيتوريا: عملنا على اختراق دفاعات زامبيا ونجحنا

اكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، انه طالب اللاعبين بتسريع الاداء والجدية بين الشوطين في مباراة زامبيا الودية.

واضاف البرتغالي خلال تصريحاته عقب الفوز علي زامبيا قائلا: عملنا علي اختراق دفاعات زامبيا بأكثر من طريقة ونجحنا في النهاية.

تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز بهدف دون رد في شباك نظيره منتخب زامبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس وديا ضمن استعدادات منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم ونهائيات أمم افريقيا.

جاء الهدف عن طريق اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع للمباراة.