صور.. توافد الآلاف للاحتفال بالليلة الختامية لمولد السيد البدوي بطنطا

اختتمت فعاليات مولد السيد البدوى بمشاركة ألاف المواطنين والمريدين من شتى محافظات الجمهورية، بفعاليات الليلة الختامية لمولد العارف بالله السيد أحمد البدوى بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، بحلقات الذكر والمديح والإنشاد، وذلك بعد توقف الاحتفالات بالمولد خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب متحورات كورونا والإجراءات الاحترازية.

وشهدت الليلة الختامية للمولد الذى انطلق الجمعة الماضية، إقامة حلقات الابتهالات والمديح فى سرادقات الطرق الصوفية المختلفة، بحضور المنشدين والمبتهلين، الذين يحرصون على المشاركة سنويا فى المولد بحضور المنشد محمود التهامي.

جدير بالذكر أن آلاف المواطنين يتوافدون على مدينة طنطا للاحتفال بمولد السيد البدوي للاحتفال بمولده، وتشهد فيها المدينة رواجا تجاريا وسياحيا كبيرا واتخذت محافظة الغربية كافة الإجراءات للاحتفال بمولد السيد البدوي الذي يوافق ذكرى احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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