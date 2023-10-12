صبحي: مصر أكثر دولة عربية وأفريقية يتأهل لاعبوها إلى باريس

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج الغير مسبوقة للاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية الذبن تأهلوا لأوليمبياد باريس، حيث أصبحت مصر أكثر دولة عربية وأفريقية.يتأهل لاعبوها إلي باريس .



تأهل حتي الآن (63) رياضي من تسعة رياضات هي كرة الطائرة، كرة القدم، الرماية، الجمباز الايقاعي، مصارعة، السباحة، تنس الطاولة، الملاكمة، والخماسي الحديث.



ويتابع الدكتور أشرف صبحي، علي مدار الأيام، برامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولاً إلى الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.



وأوضح صبحي أن الوزارة تسعى من خلال اللجنة العلمية إلي تقديم الدعم الفني للاتحادات الرياضية المصرية واللجنة الأوليمبية في تقييم وتقدير الدعم الخاص بالاستعدادات لدورات الألعاب الأوليمبية التى تأتى المرحلة الأولى منها الاستعدادات للدورة الأولمبية المقبلة باريس 2024، والمرحلة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك في ضوء توسع الوزارة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بغرض تخريج لاعبين مؤهلين لخوض مختلف المنافسات الرياضية العالمية والدورات الأولمبية سواء في باريس 2024، أو في لوس أنجلوس 2028.



ولفت إلي أن هناك نظام متكامل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية والأندية، حيث يجب أن يبذل الجميع قصارى جهده للتواجد في أعلى مكانة ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.