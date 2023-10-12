اقرأ غدا في "البوابة".. مصر السند

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر السند

السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: نواصل جهودنا للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

القاهرة تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

المستشفيات تتحول إلى مشارح.. الأزمة الإنسانية تتفاقم في غزة

مقتل عائلات بأكملها جراء القصف الإسرائيلي

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. إطلاق حملة موسعة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني

بالمال والسلاح والبروباجندا.. كتب - ناصر ذوالفقار كيف ساعدت أمريكا إسرائيل؟