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الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. مصر السند

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر السند
السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: نواصل جهودنا للتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
القاهرة تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
المستشفيات تتحول إلى مشارح.. الأزمة الإنسانية تتفاقم في غزة
مقتل عائلات بأكملها جراء القصف الإسرائيلي
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. إطلاق حملة موسعة للتبرع بالدم دعما للشعب الفلسطيني
بالمال والسلاح والبروباجندا.. كتب - ناصر ذوالفقار كيف ساعدت أمريكا إسرائيل؟

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السيسي قطاع غزة مصر
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