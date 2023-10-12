إصابة 6 أشخاص باختناق نتيجة تسريب غاز بالعبور

أصيب 6 أشخاص، اليوم الخميس، من أسرة واحدة، بحالات اختناق نتيجة تسريب غاز بمسكنهم بمنطقة الحي الثاني، بمدينة العبور، في محافظة القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقي العلاج الازم.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بتسرب غاز داخل شقة بالدور الثاني فى مبنى مكون من 6 طوابق بشارع الشعراوى بالحي الثاني بمنطقة العبور بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان البلاغ الذى أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، أب وأم وأربعة أبناء بالاختناق بسبب تسرب الغاز داخل الشقة دون خسائر بشرية.

والمصابين هم: عدية أحمد خليفه 4 سنوات، محمد احمد خليفه 8 سنوات، زليخة أحمد خليفة 13 عاما، الماظ محمد محمد 33 عاما،وليد احمد خليفه 11 عاما، إسلام أحمد خليفه 8 سنوات.