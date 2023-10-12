حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى أكدت موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023، تضمنت العديد من الرسائل أبرزها، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية.

وأضاف غنيم، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم، كافة الأطراف للالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضى، تأكيد من القيادة السياسية على اعلاء صوت العقل والوقف الفورى للاعتداء الغاشم من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي .



وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضعت الأمور فى نصابها ومسارها الصحيح، بداية من حق الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الغاشم من قبل جبش الاحتلال، وضبط النفس وإخراج الأطفال والنساء من الأزمة.

وأكد السعيد، إن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، وأن موقف مصر لا يقبل المزايدة ، والدولة المصرية تلعب دورا محوريا على مر التاريخ في القضية الفلسطينية التي تعتبرها هي الشغل الشاغل في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية.