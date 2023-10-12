برلمانية تطالب عمال مصر بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

شاركت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، نائب رئيس الإتحاد المحلي لعمال الجيزة ومسئول المراة العاملة والطفل بالاتخاد وبالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، بالمؤتمر الحاشد الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية قادمة.

قدمت النائبة ولاء التمامى خلال كلمتها بالمؤتمر ،التحية والتقدير لجميع عمال مصر العظماء. لكل مايبذلونه من أجل رفعة الوطن وتقدمه ، قائلة: بجهدكم تدور عجلة الإنتاج وتتقدم البلاد للأمام فى كافة المجالات.

واضافت عندما نسترجع أحوال البلد من بعد أحداث ٢٠١١ وحتي اليوم ، وقد عاصرنا جميعا ماحدث من جماعة الإخوان الإرهابية وجماعات وخفافيش الظلام الذين حاولوا اختطاف البلاد ، ولن ننسي جميعا أننا كنا فى حالة رعب وقلق و بنخاف ننزل الشارع ، نركب مواصلات ، لدرجة أننا كنا نخاف حتي ننام ، الي ان جاء المنقذ القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الذي انتشل البلاد من براثن هؤلاء الخونة، وانقذها من اياديهم وعبر بها الي بر الأمان،.

وأشارت التمامى إلى أن الرئيس السيسي، قام بتطوير البنية التحتية ، والمشاريع القومية العملاقة ،وبهاصة مشروع قناة السويس ، والعاصمة الإدارية،،مؤكدة أن وطريق البناء والتنمية الشاملة والمستدامة ٢٠٣٠ مازال مستمر ، مع القيادة الحكيمة متمثلة في القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالبت عمال مصر العظماء بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار الرئيس السبسي لولاية جديدة ،مشيرة إلى أنه عندما نفتكر الاستقرار و الأمن والأمان ، يبقي لازم نقول" هننزل وهنشارك " في الإنتخابات الرئاسية ، ومش هنفرط في حقنا في التصويت ،لمزيد من الاستقرار والأمن والأمان .

كما طالبت عمال مصر الشرفاء بعدم التفريط فى البلد، قائلة " دي مصر ، مالناش غيرها هي الوطن والسكن ، مش هنفرط فيها أبدا ...، تحيا مصر ، تحيا مصر ،تحيا مصر .