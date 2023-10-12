عمر هريدى المرشح لرئاسة الزمالك: القائمة الموحدة رصدت 100 مليون جنيه للدعاية الانتخابية

أكد عمر هريدي المرشح على مقعد رئاسة نادي الزمالك، أن القائمة الموحدة رصدت ميزانية كبيرة، للصرف على الدعاية الانتخابية، في انتخابات القلعة البيضاء المقرر لها يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.



وقال هريدي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: « القائمة الموحدة استخدمت المال لاستقطاب العضو وهذا ما يرفضه أعضاء نادى الزمالك، ورصدت 100 مليون جنيه للدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى رصد 1000 جنيه لكل صوت».

وتابع: «القائمة الموحدة ترشحت بأجندة لتغيير هوية نادى الزمالك، والدليل على ذلك رجل أعمال إماراتى زار الزمالك فى وقت سابق وكان يرغب فى إنشاء بعض المشروعات التجارية داخل النادى، وحسين لبيب اكتسب العضوية سنة 2000 بطريقة غير شرعية».



ويواجه عمر هريدي، منافسة قوبة على مقعد الرئاسة، في ظل وجود حسين لبيب، عصو مجلس إدارة انادي السابق، وفاروق جعفر، نجم الفريق السابق، بالإضافة إلى مرفت سيد أحمد، وسيد مرعي.