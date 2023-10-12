رسائل قوية من السيسي عن تطورات الأوضاع الفلسطينية.. تعرف عليها

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج الكليات العسكرية تزامنا مع الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل أبرزها:

- تحية تقدير وإجلال لشهداء مصر الأبرار

- حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري

- لم نخذل أمتنا ولن نخذلها أبدا خاصة في ظل التطورات الراهنة

- أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والعودة فورا للمسار التفاوضي.

- مصر مستعدة لتسخير كافة جهودها للوساطة مع التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد الراهن في الأراضي المحتلة

-هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطنية عن مبادىء السلام

- كل صراع لا يهدف للسلام هو عبث لا يعول عليه

- الأمم تصمد بشعبها وقيادتها ويجب أن تواجه التحديات الراهنة في المنطقة

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج الكليات العسكرية تزامنا مع الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر المجيد

وقلد الرئيس السيسي، أوائل الخريجين بالأكاديمية والكليات العسكرية نوط الواجب العسكري من الدرجة الثانية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسليم وتسلم القيادة من الخريجين للطلاب بحفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

كما شهد خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، عرضا للمعدات العسكرية التي شاركت في حرب أكتوبر 1973 تزامنا مع احتفالات أكتوبر المجيدة.

وشهد الرئيس عرضا للقوات الجوية من نسور سماء المعارك بالقوات المسلحة المصرية، اشتركت في العرض مقاتلات اف 16 فالكون من مقاتلات الجيل الرابع التي تتميز بالقدرة العالية علي المناورة، وطائرة الإنذار المبكر يرافقها طائرتا ميراج، وطائرات الرافال من الجيل الرابع الأكثر تطورا، وميج 29.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي منح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر 1973.