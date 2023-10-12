الصين تعتزم تقديم مساعدة إنسانية طارئة لأفغانستان بقيمة 4.18 مليون دولار

أعلنت الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، اليوم الخميس، عزم الحكومة الصينية تقديم مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان (4.18 مليون دولار أمريكي) إلى أفغانستان لمساعدة البلاد في عمل الإغاثة من الزلزال.

قال المتحدث باسم الوكالة شيوي وي - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - إن إمدادات المساعدة الصينية تتضمن بشكل أساسي الخيام والأسِّرة القابلة للطي والبطانيات السميكة والسترات القطنية والألحفة ومجموعات الإسعافات الأولية العائلية، بما يتوافق مع احتياجات الجانب الأفغاني، وسيتم نقل هذه المساعدات إلى أفغانستان وتوزيعها على المتضررين المحليين.

أوضح أن الجانب الصيني يعمل أيضًا على تفعيل المساعدة الغذائية الطارئة والترتيبات الإنسانية الأخرى التي خصصها سابقًا للجانب الأفغاني.