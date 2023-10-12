ads
الخميس 12 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

المتحدثة باسم وزارة
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دعت وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط في البحث عن تسوية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم /الخميس/ - إنه يتعين علي الاتحاد الأوروبي أن ينخرط في عملية البحث عن تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، وإلا فإن ملايين اللاجئين سيتدفقون على دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت زاخاروفا، "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي أول من يشارك في السعي إلى تسوية سلمية لأنه إذا فشل في قول شيء جوهري لدعم السبل السياسية والدبلوماسية نحو حل الوضع، فإن ملايين اللاجئين سوف يشقون طريقًا إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن وضع اللاجئين كان مشابها عندما كانت الصراعات تتكشف في سوريا وليبيا واليمن ودول أخرى في المنطقة.

وكانت زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق من اليوم بأن واشنطن ولندن مسئولتان عن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الدول المجاورة لإسرائيل وفلسطين هي نفسها ضحايا لهذا الوضع..قائلة "علينا أن نبحث عن الطرف الذي يتحمل المسئولية الحقيقية عن هذا الوضع الجاني، بالطبع، هو العالم الأنجلوسكسوني، المتمثل في الولايات المتحدة وبريطانيا".

ads
الاتحاد الأوروبي الخارجية الروسية سوريا
ads