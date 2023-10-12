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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتعاشة سياحية بالغردقة.. آلاف السياح في مهرجان الشارع

آلاف السياح في مهرجان
آلاف السياح في مهرجان الشارع امان يا بلدي بالغردقة
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تشهد مدينة الغردقة انتعاشة سياحية هائلة وتوافد آلاف السياح على المناطق السياحية  تزامنا مع مهرجان الشارع بهدف تنشيط السياحة وبث رسالة امان وطمأنينة لسياح العالم عن الأمن والأمان والاستقرار في بلاد مصر المحروسة.
وأكد عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر توافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على حفلات مهرجان الشارع بالغردقة لافتا إلى أن مهرجان الشارع تم تنظيمه باشتراك أكثر من 11 فندق ومنتجع سياحى والاف السياح من 15 جنسية أجنبية مختلفة من الدول الأوروبية ويمشل فقرات فنية واستعراضية وحفلات موسيقية متنوعة.

واشار طارق إلى توافد الآلاف من السائحين علي الفنادق السياحية وان السياحة الألمانية والروسية والبولندية والتشيكية في مقدمة السياح الأجانب الوافدين الي الغردقة.
يذكر أن مهرجان الشارع يتم تنظيمه بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحى وتنشيط السياحة في الغردقة و رسالة للعالم بالامن والأمان والاستقرار الذي تشهده مدينة الغردقة، وأن السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية تحرص على المشاركة والتفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط وعمل دعاية سياحية بطريقة غير مباشرة 

 

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الفنادق السياحية انتعاشة سياحية تنشيط السياحة في الغردقة من جنسيات مختلفه
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