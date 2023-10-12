انتعاشة سياحية بالغردقة.. آلاف السياح في مهرجان الشارع

تشهد مدينة الغردقة انتعاشة سياحية هائلة وتوافد آلاف السياح على المناطق السياحية تزامنا مع مهرجان الشارع بهدف تنشيط السياحة وبث رسالة امان وطمأنينة لسياح العالم عن الأمن والأمان والاستقرار في بلاد مصر المحروسة.

وأكد عمرو طارق الخبير السياحي بالبحر الأحمر توافد آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة على حفلات مهرجان الشارع بالغردقة لافتا إلى أن مهرجان الشارع تم تنظيمه باشتراك أكثر من 11 فندق ومنتجع سياحى والاف السياح من 15 جنسية أجنبية مختلفة من الدول الأوروبية ويمشل فقرات فنية واستعراضية وحفلات موسيقية متنوعة.

واشار طارق إلى توافد الآلاف من السائحين علي الفنادق السياحية وان السياحة الألمانية والروسية والبولندية والتشيكية في مقدمة السياح الأجانب الوافدين الي الغردقة.

يذكر أن مهرجان الشارع يتم تنظيمه بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحى وتنشيط السياحة في الغردقة و رسالة للعالم بالامن والأمان والاستقرار الذي تشهده مدينة الغردقة، وأن السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية تحرص على المشاركة والتفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط وعمل دعاية سياحية بطريقة غير مباشرة

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