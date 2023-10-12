الخارجية الإستونية: قدمنا 80 ألف يورو لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين هذا العام

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، اليوم الخميس، أن إستونيا قدمت 80 ألف يورو كمساعدات إنسانية للاجئين الفلسطينيين من خلال (الأونروا) هذا العام، في حين لا توجد مشاريع تعاون تنموية نشطة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية بريتا كيكاس -في تصريحات خاصة لشبكة إيه أر أر الإستونية- إن إستونيا دعمت اللاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ 80 ألف يورو هذا العام.

وأوضحت أن الأونروا تساعد اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن، وتلعب دورًا رئيسيًا في تقديم الخدمات المنقذة لحياة المدنيين، خاصة الآن.

وأضافت كيكاس أن هناك إجماعًا دوليًا على الاحتفاظ بالمساعدات الإنسانية في فلسطين، قائلة: "من الضروري ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب، وسوف نبني القرارات المستقبلية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية على إمكانياتنا واحتياجاتنا المحددة، والتي قد تنمو بشكل أكبر خلال الحرب".

وتابعت أن إستونيا تابعت مشاريع تعاون تنموي في فلسطين في الماضي، في حين لا يوجد مثل هذا التعاون في الوقت الحاضر.