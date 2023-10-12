برنامج الغذاء العالمي: الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير

وصف نائب رئيس قسم الطوارئ في برنامج الغذاء العالمي بريان لاندر، اليوم الخميس، الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ"الخطير" حيث يوجد نقص في الغذاء والماء.

وقال لاندر -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- إن البرنامج التابع لمنظمة الأمم المتحدة يتواجد على الأرض ويستجيب ويوفر الغذاء لآلاف الأشخاص الذين لجأوا إلى المدارس وأماكن أخرى في جميع أنحاء المنطقة، محذرا في الوقت ذاته من نفاد الاحتياجات اللازمة في وقت قريب للغاية.

وأضاف لاندر أن البرنامج ليس لديه إمكانية الوصول إلى قطاع غزة المغلق، معربًا عن تطلعه إلى ضمان أن يكون هناك طرق لتوصيل الاحتياجات اللازمة إلى كل من هو بالقطاع مع تطور الأزمة.

وأوضح لاندر أن برنامج الغذاء العالمي "قلق للغاية" بشأن كيفية تطور الوضع، خاصة إذا لم تتم معالجة الوضع الإنساني.

وتابع لاندر أن برنامج الأغذية العالمي يدعو الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي للسماح بإيصال تلك الإمدادات إلى المجتمعات المحتاجة.