رابطة الدوري الإنجليزي.. شارة سوداء ودقيقة حداد بشأن أحداث فلسطين وإسرائيل

أدانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعمال العنف ضد المدنيين في فلسطين وإسرائيل، مؤكدة ارتداء اللاعبين شارات سوداء حدادًا على الضحايا في الأحداث الأخيرة، خلال الجولة المقبلة.

نشرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بيانًا جاء فيه:"يشعر الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدمة والحزن بسبب الأزمة المتصاعدة في إسرائيل وغزة، ويدين بشدة أعمال العنف المروعة والوحشية ضد المدنيين الأبرياء".

وتابع:"نأمل أن يحل السلام، ونعرب عن تعاطفنا الصادق مع الضحايا وأسرهم والمجتمعات المتضررة".

وزاد:"كدليل على الاحترام لجميع المتضررين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمديرون الفنيون ومسؤولو المباريات شارات سوداء ويلتزمون دقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الاثنين 23 أكتوبر".

واختتم:"وستقدم الرابطة أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين