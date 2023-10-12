إندونيسيا وماليزيا تعيدان تشغيل 14 مركز حراسة مشتركة في المناطق الحدودية

أعلنت حكومتا إندونيسيا وماليزيا، اليوم الخميس، أنهما أعادتا تشغيل 14 موقعًا للحراسة المشتركة في المناطق الحدودية بين البلدين، وذلك خلال الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الحدود العامة الماليزية الإندونيسية الذي يعقد حاليا في العاصمة جاكرتا.

ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو، قوله - خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع -: "إن هناك 14 مركزًا في المناطق الحدودية، سبعة من ماليزيا وسبعة من إندونيسيا، وقد أعيد فتحها".

وأضاف سوبيانتو بقوله: "قمنا بإعادة تنشيط المراكز الحدودية المشتركة التي تم إغلاقها بسبب (كوفيد 19)، وما لا يقل أهمية هو أننا نجحنا أيضًا في تشجيع أنشطة إدارة الحدود ومبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الحدودية في ماليزيا وإندونيسيا".

وأشار سوبيانتو إلى أنه خلال اجتماع هذا العام، استكشف البلدان فرص إضافة المزيد من مراكز الحراسة المشتركة.

وفي المناسبة نفسها، صرح وزير الدفاع الماليزي محمد حسن، أن البلدين اتفقا على مواصلة التعاون في المناطق الحدودية، ما يوفر فوائد كبيرة لكلا البلدين في الحفاظ على الأمن والسلامة في المناطق الحدودية.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الحدودية بين البلدين العام المقبل في ماليزيا، مضيفًا: "آمل أن يتمكن الاجتماع المقبل من إعادة التأكيد على الالتزام والتعاون بين البلدين فيما يتعلق بالسلامة والأمن والازدهار في المناطق الحدودية".