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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق الشوط الثاني من مباراة الفراعنة وزامبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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انطلق الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر ونظيره زامبيا الودي الذي يجمع الفريقين، ضمن استعدادات المنتخب المصري لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم.

بدأ فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي. 
خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم. 
خط الوسط: أحمد فتوح، طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني. 
الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد.

وحذر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، لاعبي الفراعنة خاصة مجموعة الدفاع من الهجوم المعاكس للمنتخب الزامبي.


وشرح فيتوريا للاعبين كل نقاط القوة والضعف للاعبي المنتخب الزامبي لاستغلالها جيدا في المباراة وتحقيق الفوز.

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منتخب مصر ودية زامبيا الشوط الثاني
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