المجر: سيتم تنسيق عمليات إجلاء لمواطنينا من إسرائيل في أقرب وقت

قال وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، اليوم الخميس، إنه سيتم تنسيق عمليات إجلاء لمواطني بلاده من إسرائيل، وذلك في ظل الصراع الدائر بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وأضاف سيارتو -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أن الحكومة المجرية على اتصال بجميع المواطنين المجريين المتواجدين في إسرائيل والبالغ عددهم 220 شخصًا، والذين سجلوا رغبتهم في الحصول على مساعدة قنصلية، معربًا عن أمله في أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.

وتابع الوزير المجري، قائلًا: "نحن نعمل على ضمان عودة آمنة للجميع"، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا التخطيط لتنفيذ العديد من عمليات الإجلاء من خلال طرق متعددة".

وأوضح سيارتو أن ثمانية مجريين تمكنوا من مغادرة إسرائيل هذا الأسبوع.