مدير الفنية العسكرية: الكلية بها أكثر من 38 تخصصا أحدثها هندسة الفضاء

قال اللواء إسماعيل محمد كمال مدير الفنية العسكرية إن تخريج دفعة جديدة في الفنية العسكرية، بمثابة مورد جديد للقوات المسلحة المصرية، لأن الكلية الفنية العسكرية مسئولة عن تخريج ضابط مهندس، قادر على التعامل مع المعدات بشكل احترافي وعسكري في نفس الوقت.

وأضاف مدير الفنية العسكرية، أن الطالب يخضع في الكلية لكافة العلوم الحديثة والمتطورة، و حيث يتم تطوير المناهج ووسائل التدريب بشكل دائم ومستمر، سواء على مستوى الطلاب والمعامل و المحاكيات و أعضاء هيئة التدريس، وقاعات الدراسة والمعامل، وذلك ضمن رؤية متكاملة لاستيعاب كافة ما يحدث في العالم من متغيرات.

وأشار إلى أن الكلية تحتوي على ٨ برامج تعليمية أساسية وأكثر من 38 تخصصا ، وأحدث التخصصات المنضمة للكلية هو هندسة الفضاء، بحيث يتم تغطية كل التخصصات المطلوبة في الدولة، مؤكدا أن الكلية الفنية العسكرية تتعاون مع شركاء محليين ودوليين في تطوير و تأهيل الضباط بشكل عملي ونظرى.

وأكد مدير الكلية الفنية العسكرية، ان خريج الفنية العسكرية يضاهي خريج الجامعات العالمية المناظرة، كما يقدم خدمات لاستكمال الدراسات العليا و الماجستير والدكتوراه، وذلك بهدف استمرار العملية التعليمية بشكل مستدام، مشيرا إلى ان خريجي الكلية لديهم تأهيل يجعلهم قادرين على المشاركة بكفاءة في كافة المهام المطلوبة.