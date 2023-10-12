اللواء إيهاب الفيومي: الوعي مهم في صناعة فرد مقاتل قادر على مجابهة التحديات

قال اللواء أركان حرب إيهاب الفيومي نائب مدير الاكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، ان الكلية تحتفل هذا العام بتخريج دفعة الفريق مصطفى الشاذلي، موجها التحية للطلاب الخريجين المقبلين على الحياة العسكرية بشكل جديد، مشيرا إلى أن الكلية تقوم بدور كبير في تأهيل الطلاب عسكريا وتوعويا، حيث يعتبر الوعي مهم جدا في صناعة فرد مقاتل قادر على مجابهة التحديات.

وأضاف ان الخريج قادر على مجابهة كافة التحديات التكنولوجية، ويواكب العلوم العالمية وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك في توجيهات دائمة من القيادة العامة لإعداد فرد مقاتل قادر على مناظرة ما يتم في العالم، ومواجهة التطور السريع في علوم التسليح وخاصة الدفاع الجوي.

وأكد ان العلوم العسكرية والانضباطية أيضا من مجالات الاهتمام داخل الكلية، وذلك اتساقًا مع معايير العسكرية المصرية، حيث يتخرج طالب قادر على التعامل عسكريا وفنيا في كافة التفاصيل.

وأوضح اللواء أركان حرب ايهاب الفيومي نائب مدير الاكاديمية العسكرية لكلية الدفاع الجوي، ان الفرد المقاتل في كلية الدفاع الجوى، تشارك في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، كما تنافس أبحاث الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في كافة المحافل.