الصليب الأحمر الدولي: الوضع الإنساني في قطاع غزة سيخرج عن السيطرة قريبًا

حذر الصليب الأحمر الدولي، اليوم الخميس، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة سيخرج عن السيطرة قريبًا في ظل القصف الإسرائيلي المكثف.

وأعرب المدير الإقليمي للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط فابريتسيو كاربوني عن قلقه على مصير المدنيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف مكثف يومي.

وأحكمت دولة الاحتلال الحصار المفروض منذ 2006 على قطاع غزة، البالغ عدد سكانه 2،3 مليون نسمة، وقطعت عنه المياه والكهرباء والغاز والإمدادات.

وحذر كاربوني خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، من أن الوضع الإنساني في القطاع "سيخرج عن السيطرة بسرعة"، موضحا أن القصف المتواصل لا يسمح لمنظمته بتوزيع مخزونها من بعض المواد الضرورية مثل البنزين لمولدات الكهرباء والكلور لشبكة المياه.

وقال إن "الظروف الأمنية لا تسمح لنا بالتنقل بحرية". مشيرا إلى أن خمسة مُسعفين من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر استشهدوا منذ بدء التصعيد.

وشدد على ضرورة إقامة ممر إنساني لإدخال المواد الضرورية والمعدات الطبية والوقود، وهو ما دعت إليه الأمم المتحدة أيضا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 مصابا، وفي الضفة ارتفعت الحصيلة إلى 31 شهيدًا، و180 جريحا.